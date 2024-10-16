Зеленський звільнив голову Бердянської міської військової адміністрації
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Вікторії Галіціної з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Вікторію Галіціну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Запорізької області, передає УНН.
"Звільнити Галіціну Вікторію Леонідівну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області", - йдеться у розпорядженні №109/2024-рп.