Зеленский: Украина могла бы ударить превентивно по северокорейским войскам в РФ, если бы была эта возможность

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 46043 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 68986 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 83275 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 120911 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 138605 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138858 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137644 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 176791 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131677 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 203646 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бизнес улучшает прогнозы, но риск вражеских атак на энергетику сдерживает ожидания - НБУ

Бизнес улучшает прогнозы, но риск вражеских атак на энергетику сдерживает ожидания - НБУ

14:46 • 33401 просмотра
Ракетный удар по Харькову: по меньшей мере два человека ранены

Ракетный удар по Харькову: по меньшей мере два человека ранены

15:25 • 21437 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 40316 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 65518 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 41687 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 41687 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 65518 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 176792 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 163548 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 203647 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 40316 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 116588 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 123692 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 104578 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 107958 просмотра
Актуальное
Зеленский: Украина могла бы ударить превентивно по северокорейским войскам в РФ, если бы была эта возможность

Зеленский: Украина могла бы ударить превентивно по северокорейским войскам в РФ, если бы была эта возможность

Киев  •  УНН

20:49 • 3071 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил о возможности нанесения дальнобойных ударов по позициям северокорейских войск на территории рф. Зеленский призвал партнеров к действиям для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Нужны дальнобойные удары, чтобы остановить угрозу из Северной Кореи. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина видит места сосредоточения северокорейских военных подразделений на территории террористической страны. Зеленский подчеркнул, что Украина могла бы ударить превентивно по этим позициям, если бы имела соответствующие возможности, однако обеспечение такого оружия и разрешение зависит от помощи партнеров.

Мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров

- отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил обеспокоенность тем, что ключевые страны, такие как США, Великобритания и Германия, пока занимают лишь позицию наблюдателей, тогда как ситуация требует немедленной поддержки для предотвращения дальнейшей эскалации.

Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам

- заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что только активная поддержка со стороны мировых лидеров может остановить распространение войны и обеспечить стабильность не только в Европе, но и в мире.

Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями

- подытожил Владимир Зеленский.

Ведутся договоренности о поставках в рф большого количества гражданских из КНДР - Зеленский31 октября 2024, 15:29 • 16677 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина