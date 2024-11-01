Зеленский: Украина могла бы ударить превентивно по северокорейским войскам в РФ, если бы была эта возможность

Нужны дальнобойные удары, чтобы остановить угрозу из Северной Кореи. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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По его словам, Украина видит места сосредоточения северокорейских военных подразделений на территории террористической страны. Зеленский подчеркнул, что Украина могла бы ударить превентивно по этим позициям, если бы имела соответствующие возможности, однако обеспечение такого оружия и разрешение зависит от помощи партнеров.

Мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров

Президент выразил обеспокоенность тем, что ключевые страны, такие как США, Великобритания и Германия, пока занимают лишь позицию наблюдателей, тогда как ситуация требует немедленной поддержки для предотвращения дальнейшей эскалации.

Зеленский подчеркнул, что только активная поддержка со стороны мировых лидеров может остановить распространение войны и обеспечить стабильность не только в Европе, но и в мире.

Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями