Зеленский сегодня встретится с премьером Дании, которая приехала в Украину

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прибыла в Украину. Об этом он заявил выступая в ВР во время представления "План устойчивости", передает УНН.

Сегодня после нашего заседания я встречусь с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Она прибыла с визитом в Украину, чтобы поддержать нас в такой день, тысячный день полномасштабной войны и чтобы увеличить наше сотрудничество