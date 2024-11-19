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Зеленский сегодня встретится с премьером Дании, которая приехала в Украину

Зеленский сегодня встретится с премьером Дании, которая приехала в Украину

Киев  •  УНН

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Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, прибыла с визитом в Украину. Президент Зеленский проведет с ней встречу после заседания в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прибыла в Украину. Об этом он заявил выступая в ВР во время представления "План устойчивости", передает УНН.

Сегодня после нашего заседания я встречусь с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Она прибыла с визитом в Украину, чтобы поддержать нас в такой день, тысячный день полномасштабной войны и чтобы  увеличить наше сотрудничество

- заявил Зеленский.

Напомним 

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить медлить с помощью стране дать отпор, и позволить использовать предоставленное оружие для ударов внутри России.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
verkhovna-radaВерховная Рада
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина