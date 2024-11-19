Зеленский сегодня встретится с премьером Дании, которая приехала в Украину
Киев • УНН
Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, прибыла с визитом в Украину. Президент Зеленский проведет с ней встречу после заседания в Верховной Раде.
Президент Владимир Зеленский сегодня встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая прибыла в Украину. Об этом он заявил выступая в ВР во время представления "План устойчивости", передает УНН.
Сегодня после нашего заседания я встречусь с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Она прибыла с визитом в Украину, чтобы поддержать нас в такой день, тысячный день полномасштабной войны и чтобы увеличить наше сотрудничество
Напомним
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить медлить с помощью стране дать отпор, и позволить использовать предоставленное оружие для ударов внутри России.