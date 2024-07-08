Президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Великобритании Джоном Гили накануне в Одессе обсудил подготовку к подписанию документа о сотрудничестве между двумя странами на 100 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщается, во время встречи обсудили реализацию соглашения по безопасности и подготовку к подписанию нового - документа о сотрудничестве между двумя странами сроком действия на 100 лет, а также двустороннее сотрудничество и обеспечение насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах.

Отдельное внимание уделили подготовке к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне и саммиту Европейского политического сообщества.

Гили подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину. "Вы имеете крепкого друга Украины в лице Великобритании. У нас есть возможности и в дальнейшем наращивать поддержку Украины", - отметил он.

Дополнение

После встречи с Президентом Зеленским в Одессе новый министр обороны Британии Джон Гили объявил новый пакет поддержки Украины. Он включает артиллерийские орудия, четверть миллиона боеприпасов, почти 100 высокоточных ракет Brimstone, малые военные катера, машины для разминирования, бульдозеры, а также поддержку ранее предоставленного оборудования.