Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Основными темами стали комплектация и ротация бригад, вооружение и ситуация на основных направлениях фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Провел Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них - рассказал Зеленский.

По его словам, также много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. В частности, во время Ставки докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Другая большая тема - вооружение. Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки - подытожил глава государства.

Напомним

Накануне президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего. В частности в состав Ставки Зеленский ввел командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова.