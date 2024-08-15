Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград, передает УНН.

Сейчас, уже в августе, требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пришло время принять важные законодательные вещи - оборонный законодательный пакет для Украины. Это решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу, и нашим государственным институтам - сказал Зеленский.

Первый вопрос, по его словам касается украинских военных, которые участвуют в Курской операции.

Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой - сказал Зеленский.

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Во-вторых, по его словам, каждый воин, который защищает украинское государство, защищает украинских людей, защищает независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки.

"Это касается, в частности, тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев. Третье решение. Должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины получают в боях. Мы должны это уладить", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что предатели, которые сбежали в россию после 24 февраля. Коллаборационисты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству должны быть лишены любых званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было лишь декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу.

"И я прошу Верховную Раду Украины собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.



Зеленский добавил, что кроме этих названных решений, есть еще некоторые другие, не менее важные законодательные инициативы, которые усиливают независимость, в частности духовную независимость, а также правительственная работа, чтобы их внедрить.

"Это все стоит сделать действительно оперативно", - сказал Зеленский.

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