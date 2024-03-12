Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа", который позволяет клиникам в течение трех лет хранить в криобанках замороженные репродуктивные клетки погибших военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью сохранения генофонда украинского народа, а также урегулирования вопроса социальной защиты военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).

Закон предусматривает:

в случае гибели или признания умершим лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их бесплатное хранение осуществляется в течение 3х лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток;

физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти.



в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;



волеизъявления лица совершенные и удостоверенные нотариально до введения в действие настоящего Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.



Напомним

7 февраля парламент принял законопроект, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение трех лет, а не утилизировать их.