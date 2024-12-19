Зеленский поддержал инициативу Франции относительно военного контингента в Украине
Киев • УНН
Президент Украины выступил на заседании Европейского совета, где поддержал инициативу Франции относительно военного контингента. Зеленский призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям для завершения войны.
Украина поддерживает Францию в ее инициативе относительно военного контингента. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.
Детали
Владимир Зеленский на заседании Европейского совета подчеркнул, что Европе важно внести вклад в обеспечение безопасности, также добавил, что Украина поддерживает Францию относительно военного контингента.
"Мы поддерживаем инициативу Франции относительно военного контингента в Украине в рамках этих гарантий и призываем других партнеров присоединиться к этим усилиям, это поможет положить конец войне", - отметил Президент.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что США и Европа могут приблизить конец войны при условии единой позиции ЕС. Он призвал привлечь страны Глобального Юга и поддержал французскую инициативу по военному контингенту.