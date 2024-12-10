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Зеленский отреагировал на фото сирийских застенков: "смелый" Асад сбежал к путину, а куда сбежит путин?

Зеленский отреагировал на фото сирийских застенков: "смелый" Асад сбежал к путину, а куда сбежит путин?

Киев  •  УНН

 • 8316 просмотра

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Президент Украины прокомментировал фото сирийских тюрем после бегства Асада. Зеленский провел параллели между методами режимов Асада и Путина, указав на сходство их преступлений против человечности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасные фото сирийских тюрем и застенков, которые были открыты после бегства Асада, а также объяснил, почему эти кадры так отзываются украинцам, передает УНН.

"Смелый Асад бежал к путину. Куда сбежит путин? В этом году День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и пыток, которые были открыты после бегства Асада. Там людей унижали на протяжении многих лет. Мужчин и женщин. Их били, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия.

Режим Асада на протяжении десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижения, избиения, пытки, изнасилования и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что россия - это государство-тюрьма, которое может удерживать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

"С начала российской оккупации за танками всегда следуют репрессии и пытки. Впервые мы увидели это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины - крымских татар, а также журналистов и политических деятелей. Затем россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция".

С февраля 2022 года россия распространила эти практики на все остальные оккупированные территории. Зверства возросли в масштабах и жестокости.

Вот почему мы, украинцы, такие тронутые, когда видим сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада", - пояснил Глава государства.

По его словам, Асад и путин - это не просто вассал и сюзерен. Они - соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как путин. И путин будет пытаться отомстить за падение Асада.

"Именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины. Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия.

За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание. На самом деле только путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме, а не те невинные люди, которых они годами заключают", - резюмировал Зеленский.

Масштабная эвакуация российских войск из Сирии: задействован караван самолетов10 дек. 2024, 10:36 • 13750 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
krymКрым
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ukrainaУкраина