Зеленский объяснил, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS не для ударов по территории россии, они могут поражать аэродромы во временно оккупированном Крыму, с которых рф запускает самолеты с высокоточными ракетами, наносящими серьезный ущерб. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Украине срочно нужны ракеты большой дальности ATACM-300, которые, по его словам, могут поражать цели в оккупированном россией Крыму, особенно аэродромы, с которых рф запускает самолеты с высокоточными ракетами, которые наносят серьезный ущерб. Недавно эти ракеты поразили Одессу и несколько других целей.

"Когда у россии есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все - газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания", - сказал Зеленский.

"ATACM-300, это ответ", - продолжил он.

Зеленский отметил, что хочет использовать ракеты большей дальности не для нападения на территорию россии, указывая вместо этого на аэродромы в Крыму.

"Когда россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод. Сейчас мы их вытесним из аэропортов Крыма", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что в феврале в Мюнхене он вынес карту целей, по которым может поражать ATACMS.

"Я показал им военные платформы, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты", - сказал Зеленский.

На вопрос, в пути ли уже ATACMS, как поговаривают в Вашингтоне, он рассмеялся и сказал: "Я не могу поделиться с вами этой информацией".

По его словам, сейчас ракеты "не в Украине".

Дополнение

WSJ сообщало, что Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров.