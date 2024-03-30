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Зеленский объяснил, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Президент Зеленский рассказал, зачем Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Воздушные силы предупреждают об угрозе ракеты в направлении Николаевской и Кировоградской областей
ВС ВС Украины предупредили о ракетной угрозе - ракете, направляющейся в Николаевскую и Кировоградскую области с юга, что вызвало воздушную тревогу на юге Украины.
На юге воздушные тревога. ВС ВСУ предупредили о ракете в Николаевской области курсом на северо-запад
В Николаевской области Украины обнаружена вражеская ракета, которая движется на северо-запад, согласно предупреждению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть": Боррель отреагировал на атаки рф на украинскую энергетику
Глава дипломатии ЕС отреагировал на атаки рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданское население.
Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ
Зеленский заявил, что реакция США на удары по российским энергетическим объектам не была положительной.
Херсон снова под ударом армии рф, прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы, когда российская армия обстреляла прибрежные районы города с временно оккупированного левого берега, в связи с чем было объявлено предупреждение, чтобы люди не выходили из дома.
Отсутствие помощи от США означает отступать шаг за шагом - Зеленский
По словам Президента Зеленского, без поддержки США не будет хватать противовоздушной обороны, ракет "Патриот", средств радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов, что заставит отступать шаг за шагом.
В Европарламенте призывают расследовать возможный подкуп депутатов россией - Politico
В Европарламенте прозвучали призывы провести расследование в отношении депутатов и кандидатов на предстоящих европейских выборах, чтобы убедиться, что ни один из них не финансируется россией.
Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго
Из-за атаки вражеского беспилотника ночью было отключено оборудование на одной из подстанций в Одесской области, но все потребители были подключены, и сейчас дефицита электроэнергии в энергосистеме нет.
"Быстро, как в Лас-Вегасе": Федоров анонсировал брак по видеосвязи в "Дія"
Отныне украинцы могут заключать брак с помощью видеозвонка через приложение "Дія", что позволяет парам, разведенным войной, легально жениться - работник ЗАГСа будет проводить церемонию дистанционно, а документы будут заверяться цифровой подписью.