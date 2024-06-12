Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии, встретился с Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд.

Также обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины - рассказал глава государства.

Также лидеры обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Саудовскую Аравию. Зеленский приземлился в прибрежном городе Джидда на Красном море для необъявленной поездки, и его встретили официальные лица Саудовской Аравии.