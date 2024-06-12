Зеленський обговорив із принцом Саудівської Аравії очікувані результати Саміту миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом під час робочого візиту до Саудівської Аравії, обговоривши двосторонні відносини, підготовку до Глобального саміту миру та перспективи миру в Україні.
Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Саудівській Аравії, зустрівся з Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Сторони обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд.
Також обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України
Також лідери обмінялись поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Саудівську Аравію. Зеленський приземлився в прибережному місті Джидда на Червоному морі для неоголошеної поїздки, і його зустріли офіційні особи Саудівської Аравії.