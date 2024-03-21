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Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"
Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.
Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых
В результате удара российской баллистической ракеты по Николаеву по состоянию на 15: 10 погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.
Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших
В Харькове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать строительные конструкции, поврежденные российскими ракетными ударами.
Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры, которые заблокировали границу с Украиной, планируют сегодня с 20: 00 разблокировать пункт пропуска Зосин-Устилуг, временно приостановив свой протест и разрешив движение автотранспорта без осложнений.
Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси
Пять европейских стран-Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия - призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из россии и белоруссии, чтобы предотвратить финансирование войны россии против Украины.
Цена золота установила пятый рекорд за март
Цены на золото достигли нового рекордного уровня в 2222,39 доллара за унцию, что обусловлено ожиданиями снижения процентных ставок в США.
Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных российских активов для закупки оружия и боеприпасов для оборонной борьбы Украины против российского вторжения.
россияне распространяют фейки о новом наступлении на Слобожанщину и Черниговщину
россияне распространяют дезинформацию о возможном новом наступлении с севера на Украину, но украинские власти отрицают такие планы и заявляют, что ситуация контролируется и никаких неожиданностей не ожидается.
Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество
Экс-министр дмитрий табачник получил 15 лет лишения свободы заочно. Еще один чиновник времен януковича, дмитрий ворона, получил 12 лет. Оба осуждены за государственную измену, пособничество государству-агрессору и нарушение законов военного времени, при этом их активы на сумму более 200 миллионов гривен были конфискованы.
Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами
Новый тест на биопсию кожи может точно выявить аномальный белок альфа-синуклеин у 93% людей с болезнью Паркинсона, что позволяет проводить раннюю диагностику на основе биологических данных, а не ждать появления симптомов в течение многих лет.