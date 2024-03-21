Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины, в необходимости надежной защиты неба он убедился в Одессе 6 марта, и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности. Об этом Глава государства сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Говорили о выполнении договоренностей, достигнутых во время его недавнего визита в Украину, о продолжении оборонного сотрудничества, в частности усиления украинской ПВО - написал Зеленский.

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Президент отметил, что "в необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта". "Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву", - добавил он.

"Кроме этого, мы договорились ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - отметил Зеленский.

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