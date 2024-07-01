В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Гамбии Адамой Берроу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на высшем уровне между Украиной и Гамбией. Провел телефонный разговор с Президентом Адамой Берроу. Поблагодарил за присутствие Гамбии на Саммите мира и поддержку итогового коммюнике - рассказывает Владимир Зеленский.

По его словам, они обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.

Зеленский подчеркнул, что Украине важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира.

До полномасштабного российского вторжения в Украине учились гамбийские студенты. Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы - добавил президент Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что к коммюнике, которое приняли по итогам Саммита мира в Швейцарии, присоединились десять стран и организаций.