Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Гамбии Адамой Берроу после 20-летнего перерыва, обсудив сотрудничество между Украиной и Африкой для восстановления мира и обеспечения продовольственной безопасности, при этом Украина остается ключевым гарантом продовольственной безопасности для Африки и мира.
В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Гамбии Адамой Берроу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на высшем уровне между Украиной и Гамбией. Провел телефонный разговор с Президентом Адамой Берроу. Поблагодарил за присутствие Гамбии на Саммите мира и поддержку итогового коммюнике
По его словам, они обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.
Зеленский подчеркнул, что Украине важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира.
До полномасштабного российского вторжения в Украине учились гамбийские студенты. Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что к коммюнике, которое приняли по итогам Саммита мира в Швейцарии, присоединились десять стран и организаций.