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Зеленський обговорив продовольчу безпеку Африки з президентом Гамбії

Київ • УНН

 • 22571 перегляди

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гамбії Адамою Берроу після 20-річної перерви, обговоривши співпрацю між Україною та Африкою задля відновлення миру та забезпечення продовольчої безпеки, при цьому Україна залишається ключовим гарантом продовольчої безпеки для Африки та світу.

Зеленський обговорив продовольчу безпеку Африки з президентом Гамбії

У понеділок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гамбії Адамою Берроу. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.

Деталі

Радий відновити після понад 20-річної паузи контакт на найвищому рівні між Україною та Гамбією. Провів телефонну розмову з Президентом Адамою Берроу. Подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке

- розповідає Володимир Зеленський. 

За його словами, вони обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

Зеленський підкреслив, що Україні важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу.

До повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися гамбійські студенти. Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми

- додав президент України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що до комюніке, яке ухвалили за підсумками Саміту миру у Швейцарії, доєдналися десять країн та організацій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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