Зеленський обговорив продовольчу безпеку Африки з президентом Гамбії

У понеділок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Гамбії Адамою Берроу. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.

Деталі

Радий відновити після понад 20-річної паузи контакт на найвищому рівні між Україною та Гамбією. Провів телефонну розмову з Президентом Адамою Берроу. Подякував за присутність Гамбії на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке

За його словами, вони обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

Зеленський підкреслив, що Україні важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу.

До повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися гамбійські студенти. Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми