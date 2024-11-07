Зеленский о замороженных российских активах: Европе необходимо быть сильной и передать их Украине

В Европе хранится 300 млрд долларов замороженных российских активов, а потому необходимо смотреть не только на США, а принимать сильные решения и передать эти средства Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает УНН.

Сейчас есть 300 млрд долларов российских активов. Замороженных российских активов. Украину они разрушили, по оценкам международных институций, порядка на 800 млрд. Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю: а можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам? Можно мы возьмем 300 млрд, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги? Можно нам их отдать? Можем мы отдать просто квартиры людям, которые их потеряли и не смогли найти для себя жизнь, уехали за границу - сказал Зеленский.

Он отметил, что замороженные средства находятся не в США, а именно в Европе.

"Можно не смотреть только на Америку, а быть сильной Европой. Принимать сильные решения и дать нам эти деньги, а мы их все равно оставим в Европе, потому что мы купим оружие. Также потратим на свое и более дешевое производство оружия", - добавил Зеленский.

Напомним

Страны Европейского Союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по выдаче кредита в размере 35 млрд евро для поддержки экономики Украины, пострадавшей от войны, с использованием в качестве залога иммобилизованных активов Центрального банка России.