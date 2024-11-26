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Зеленский о вражеском ударе по Сумах: два человека погибли, под завалами может быть еще один

Зеленский о вражеском ударе по Сумах: два человека погибли, под завалами может быть еще один

Киев  •  УНН

 • 8283 просмотра

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В результате обстрела Сум из РСЗО погибли два человека, повреждены дом и детсад. За сутки рф атаковала Украину почти 200 дронами, большинство из которых удалось обезвредить.

Оккупанты обстреляли Сумы, предварительно, из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела погибли два человека, еще один человек может находиться под завалами. В городе повреждены дом и детский сад. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, и детский сад рядом. Предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня. И защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. Именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим партнерам", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина была атакована почти 200 ударными дронами, большинство из которых удалось сбить или обезвредить благодаря РЭБ.

"Не было значительного увеличения давления на Украину из-за такого террора. И важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства таких угроз. Но, к сожалению, не на 100%. В Тернопольской области до сих пор продолжается ликвидация последствий удара. Почти 200 российских дронов против Украины за сутки – это почти 200 доказательств, что российские желания крайне далеки от любых идей о настоящем мире", - добавил Зеленский.

Напомним

Из-за вражеской атаки в Тернополе ситуация со светом самая плохая за все время полномасштабной войны.

26 ноября российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы. В результате атаки повреждены жилые дома, частные автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
ternopolТернополь
sumyСумы