В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу известно об 11 раненых и 6 погибших. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций.

"И мы максимально нуждаемся в них", - резюмировал Президент.

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