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Зеленський про ракетний удар рф по Кривому Рогу: 6 людей загинуло, ще 11 - поранено

Зеленський про ракетний удар рф по Кривому Рогу: 6 людей загинуло, ще 11 - поранено

Київ • УНН

 • 28201 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули 6 і були поранені 11 осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У результаті ракетного удару рф по Кривому Рогу відомо про 11 поранених та 6 загиблих. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби 

- повідомив Зеленський.

Він також додав, що сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій.

"І ми максимально потребуємо їх", - резюмував Президент.

Ворог завдав ракетний удар по Кривому Рогу, попередньо є постраждалі - ОВА12.06.24, 16:24 • 39162 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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