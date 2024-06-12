Зеленський про ракетний удар рф по Кривому Рогу: 6 людей загинуло, ще 11 - поранено
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули 6 і були поранені 11 осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.
У результаті ракетного удару рф по Кривому Рогу відомо про 11 поранених та 6 загиблих. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби
Він також додав, що сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій.
"І ми максимально потребуємо їх", - резюмував Президент.
Ворог завдав ракетний удар по Кривому Рогу, попередньо є постраждалі - ОВА12.06.24, 16:24 • 39162 перегляди