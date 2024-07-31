Киев • УНН
Президент Украины сообщил об успешном отражении ночной атаки российских дронов. Зеленский призвал партнеров предоставить больше систем ПВО для полной защиты украинского неба.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном отражении ночной атаки российских дронов и подчеркнул, что такая же эффективность защиты нужна от вражеских ракет и авиации рф, поэтому необходимы смелые решения партнеров по ПВО и дальнобойности, пишет УНН.
Детали
"89 "шахедов" сбито за прошедшую ночь. Все, что были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение", - указал Зеленский в соцсетях.
"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", - заявил Президент Украины.
Сили ППО збили ракету Х-59 та 89 ударних БПЛА - Олещук 31 июля 2024, 06:42 • 33941 просмотр