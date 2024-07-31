Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном отражении ночной атаки российских дронов и подчеркнул, что такая же эффективность защиты нужна от вражеских ракет и авиации рф, поэтому необходимы смелые решения партнеров по ПВО и дальнобойности, пишет УНН.

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"89 "шахедов" сбито за прошедшую ночь. Все, что были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение", - указал Зеленский в соцсетях.

"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", - заявил Президент Украины.

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