Зеленский назначил Сандыгу госуполномоченным АМКУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Сандыгу, который ранее работал заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации, государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом стало известно из указа президента, пишет УНН.

Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины - говорится в указе №822/2023.

Дополнение

Максим Сандыга родился 17 июня 1985 года, в Харькове. В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности "Правоведение". В 2011 году окончил Национальную академия прокуратуры Украины, по специальности - "Правоведение", образовательно-квалификационный уровень - магистр права.

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Работал юристом, помощником прокурора Деснянского района Киева. С 2014 по 2020 год работал на различных должностях в Генеральной прокуратуре. С 2020 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя департамента - руководитель первого отдела проверок Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

С января 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним,

В сентябре Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.