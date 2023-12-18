Завтра Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию

Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Время и место публично не разглашают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

О времени и месте проведения пресс-конференции сообщат в письме - подтверждении аккредитации.

Аккредитацию представителей СМИ будут проводить до 16:00 18 декабря по ссылке. От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие недели будут активными в вопросах внешней политики для того, чтобы в 2024 году украинцы могли быть уверенными в международной поддержке.

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