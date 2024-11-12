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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 100014 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 110978 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 115429 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 116873 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 118141 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Дуда обсудили План победы: что известно о разговоре

Зеленский и Дуда обсудили План победы: что известно о разговоре

Киев  •  УНН

06:59 • 5769 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой в День независимости Польши. Лидеры обсудили План победы, Формулу мира и двустороннее сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой, лидеры обсудили План победы, Формулу мира и двустороннее сотрудничество, сообщили в Офисе Президента накануне вечером, пишет УНН.

Детали

Глава Украинского государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши и пожелал мира и благополучия польскому народу.

Зеленский поблагодарил Польшу за неизменную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Президент Украины, как указано, подчеркнул важность реализации Плана победы как пути к обеспечению справедливого и прочного мира.

Отдельное внимание уделили реализации пунктов Формулы мира, а также двустороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере, отметили в ОП.

"Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.

Дуда отправится в США на встречу с Трампом: будут говорить об Украине9 ноября 2024, 18:48 • 36683 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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