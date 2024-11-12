Зеленский и Дуда обсудили План победы: что известно о разговоре
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой в День независимости Польши. Лидеры обсудили План победы, Формулу мира и двустороннее сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой, лидеры обсудили План победы, Формулу мира и двустороннее сотрудничество, сообщили в Офисе Президента накануне вечером, пишет УНН.
Детали
Глава Украинского государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши и пожелал мира и благополучия польскому народу.
Зеленский поблагодарил Польшу за неизменную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.
Президент Украины, как указано, подчеркнул важность реализации Плана победы как пути к обеспечению справедливого и прочного мира.
Отдельное внимание уделили реализации пунктов Формулы мира, а также двустороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере, отметили в ОП.
"Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.
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