Зеленский и Дуда обсудили План победы: что известно о разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой, лидеры обсудили План победы, Формулу мира и двустороннее сотрудничество, сообщили в Офисе Президента накануне вечером, пишет УНН.

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Глава Украинского государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Польши и пожелал мира и благополучия польскому народу.

Зеленский поблагодарил Польшу за неизменную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Президент Украины, как указано, подчеркнул важность реализации Плана победы как пути к обеспечению справедливого и прочного мира.

Отдельное внимание уделили реализации пунктов Формулы мира, а также двустороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере, отметили в ОП.

"Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.

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