Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по оборонке и восстановлению

Киев готовит новые договоренности с международными партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне и восстановлении. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

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Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении. Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости - рассказал Зеленский.

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Politico сообщало, что на следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.