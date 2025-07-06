Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по оборонке и восстановлению
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал новые договоренности с международными партнерами для усиления обороны и восстановления Украины. Следующая неделя будет посвящена восстановлению и новым соглашениям, а также восстановлению справедливости.
Киев готовит новые договоренности с международными партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне и восстановлении. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.
Детали
Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении. Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости
Дополнение
Politico сообщало, что на следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.