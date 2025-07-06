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Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по оборонке и восстановлению

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Президент Зеленский анонсировал новые договоренности с международными партнерами для усиления обороны и восстановления Украины. Следующая неделя будет посвящена восстановлению и новым соглашениям, а также восстановлению справедливости.

Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами по оборонке и восстановлению

Киев готовит новые договоренности с международными партнерами, которые сделают Украину сильнее в обороне и восстановлении. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Детали

Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении. Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости

- рассказал Зеленский.

Дополнение

Politico сообщало, что на следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в том числе украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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