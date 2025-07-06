Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами щодо оборонки й відновлення

Київ готує нові домовленості з міжнародними партнерами, які зроблять Україну сильнішою в обороні та відновленні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

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Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні. Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості - розповів Зеленський.

Доповнення

Politico повідомляло, що наступного тижня у четвер у полях саміту у Великій Британії відбудеться зустріч "коаліції охочих" – вільного партнерства західних країн, які обіцяють підтримку Україні. За словами чиновника з Єлисейського палацу в Парижі, деякі лідери, зокрема український президент Володимир Зеленський, приєднаються до зустрічі дистанційно з Риму, де український глава держави бере участь у конференції, присвяченій підтримці Києва.