Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил ВСУ и модернизации системы военной авиации, обсужден успешный переход на F-16, ожидание французских истребителей и поручено министру обороны реализовать определенные организационные изменения, пишет УНН.

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"Провел совещание по развитию наших Воздушных сил, и прежде всего украинской военной авиации", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что в Украине "уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи ради Украины". "И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран", - отметил Президент и добавил: "Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону".

Сейчас должны ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это новые кадровые подходы, организационные изменения и значительно большее внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем нашим людям, которые вкладывают свои знания и энергию в развитие Воздушных сил