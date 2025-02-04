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Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Киев  •  УНН

 • 26297 просмотра

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Президент Украины провел совещание по развитию Воздушных сил и модернизации военной авиации. Обсужден успешный переход на F-16, ожидания французских истребителей и запланированные организационные изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил ВСУ и модернизации системы военной авиации, обсужден успешный переход на F-16, ожидание французских истребителей и поручено министру обороны реализовать определенные организационные изменения, пишет УНН.

Детали

"Провел совещание по развитию наших Воздушных сил, и прежде всего украинской военной авиации", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что в Украине "уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи ради Украины". "И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран", - отметил Президент и добавил: "Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону".

Сейчас должны ускорить модернизацию системы украинской военной авиации. Это новые кадровые подходы, организационные изменения и значительно большее внимание командного состава к пилотам, инженерам и всем нашим людям, которые вкладывают свои знания и энергию в развитие Воздушных сил

- сообщил Зеленский.

В частности, в разговоре на совещании, по его словам, приняла участие Лилия Аверьянова, мама Героя Украины майора Андрея Пильщикова (Джуса).

Поручил министру обороны Украины реализовать определенные организационные изменения. Обсудили перспективы сотрудничества с партнерами, работаем над кадровыми вопросами для укрепления командного состава Воздушных сил и руководящего состава Министерства обороны

- написал Президент.

Сырский запретил переводить авиационных специалистов Воздушных сил в другие подразделения19.01.25, 13:30 • 32181 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика

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