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Зеленський анонсував зміни у системі військової авіації: дав завдання міністру оборони

Київ • УНН

 • 109482 перегляди

Президент України провів нараду щодо розвитку Повітряних сил та модернізації військової авіації. Обговорено успішний перехід на F-16, очікування французьких винищувачів та заплановані організаційні зміни.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил ЗСУ та модернізації системи військової авіації, обговорено успішний перехід на F-16, очікування французьких винищувачів та доручено міністру оборони реалізувати визначені організаційні зміни, пише УНН.

Деталі

"Провів нараду щодо розвитку наших Повітряних сил, і передусім української військової авіації", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент зауважив, що в Україні "вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України". "І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн", - зазначив Президент і додав: "Очікуємо в нашому небі також французькі винищувачі, які під управлінням українських пілотів обовʼязково посилять нашу оборону".

Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил

- повідомив Зеленський.

Зокрема, в розмові на нараді, за його словами, взяла участь Лілія Аверʼянова, мама Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса).

Доручив міністру оборони України реалізувати визначені організаційні зміни. Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони

- написав Президент.

Сирський заборонив переводити авіаційних спеціалістів Повітряних сил до інших підрозділів19.01.25, 13:30 • 32361 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика

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