Сборная Украины узнала дату возвращения на родину из Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский озвучил планы "сине-желтых" по вылету домой после того, как было принято решение об отмене матча со швейцарской сборной, передает УНН со ссылкой на Общественное радио.
“Футболисты вернутся чартерным рейсом 18 ноября.
Швейцарские власти позволили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельном”, — сказал Гливинский.
Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерна запретили проводить матч Швейцария — Украина, “сине-желтых” отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.
УАФ, в свою очередь, сообщил УЕФА, что Украина не сможет выставить вторую команду на матч со Швейцарией.
И теперь остается ждать решения УЕФА.
Как известно, сразу несколько игроков сборной получили положительные ПЦР-тесты на COVID-19.