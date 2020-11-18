Сборная Украины узнала дату возвращения на родину из Швейцарии

“Футболисты вернутся чартерным рейсом 18 ноября.

Швейцарские власти позволили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельном”, — сказал Гливинский.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерна запретили проводить матч Швейцария — Украина, “сине-желтых” отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

УАФ, в свою очередь, сообщил УЕФА, что Украина не сможет выставить вторую команду на матч со Швейцарией.

И теперь остается ждать решения УЕФА.

Как известно, сразу несколько игроков сборной получили положительные ПЦР-тесты на COVID-19.