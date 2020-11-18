Збірна України дізналася дату повернення на батьківщину зі Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прес-аташе національної команди Олександр Гливинський озвучив плани “синьо-жовтих” щодо вильоту додому після того, як було прийнято рішення про скасування матчу зі швейцарської збірною, передає УНН з посиланням на Громадське радіо.
“Футболісти повернуться чартерним рейсом 18 листопада.
Швейцарська влада дозволила покинути розташування, за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим”, — сказав Гливинський.
Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія — Україна, “синьо-жовтих” відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.
УАФ, своєю чергою, повідомило УЄФА, що Україна не зможе виставити другу команду на матч з Швейцарією.
Тож тепер залишається чекати на рішення УЄФА.
Як відомо, одразу кілька гравців збірною отримали позитивні ПЛР-тести на COVID-19.