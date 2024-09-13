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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

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13 сентября 2024, 15:25  •  13443 просмотра

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Глава налогового комитета ВР призвал облагать налогами доходы украинцев с OnlyFans. Юристы напоминают, что такая деятельность - создание эротического и порнографического контента - в Украине запрещена и карается уголовно.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев взбудоражил сеть своим недавним заявлением о необходимости налогообложения тех, кто работает на сайте OnlyFans, где размещают эротический, а иногда и порнографический контент. Такая деятельность законодательно запрещена в Украине. Поэтому возникает вопрос, почему нардеп с юридическим образованием, у которого была собственная адвокатская компания, предлагает такие вещи, пишет УНН.

"Новости о налогах и "OnlyFans". Налоговой получена информация о гражданах Украины - создателях платного контента на "OnlyFans". Сфера создания платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно. За осуществление указанной деятельности пользователи получают денежные средства, а некоторые из них - суммы средств в значительных размерах", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, одна из пользовательниц получила за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" за несколько лет более 4 млн долларов, другая - более 3 млн долларов, а еще одна - около 1,8 млн долларов.

"Напомню, что в соответствии с положениями НК Украины налогоплательщик, который получает иностранные доходы, то есть доходы, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением. Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговый долг - задекларировать доходы и уплатить налоги", - написал Гетманцев.

При этом он напомнил, что непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18 % и военного сбора по ставке 1,5 %, а также 25 % штрафных санкций и может привести к неприятному общению с БЭБ.

Партнер юридической фирмы GRACERS Людмила Куса в комментарии УНН напомнила, что деятельность по изготовлению порнографии в Украине запрещена и несет за собой уголовную ответственность. По ее словам, в нашем государстве вынесено уже достаточно много обвинительных приговоров в отношении лиц, которые выкладывали в свободном доступе свои фото и видео эротического и порнографического характера. Куса добавила, что даже передача в личных сообщениях фотографий, содержащих какие-то порнографические или эротические моменты тоже наказывается в настоящее время в Украине законом.

"Поэтому господин Гетманцев просит платить налоги за вещи, которые караются уголовно. Объяснить природу таких заявлений может разве сам господин Гетманцев. Думаю, это ему стоит задать вопрос, почему за деятельность, которая в Украине является запрещенной и карается законом, стоит платить налоги", - отметила юрист.

По ее словам, о налогообложении OnlyFans можно будет говорить только после того, когда  Верховная Рада примет закон о легализации порнографии, которая не содержит, к примеру, насильственного и детского контента.

"Пока такой законопроект не принят, то это все еще незаконная деятельность и, соответственно, наказуемые деяния", - подчеркнула Куса.

Читатели Telegram-канала Гетманцева были ошарашены такой идеей главы налогового комитета Рады. Они поинтересовались, в частности, нюансами оформления налоговых накладных теми, кто создает контент OnlyFans.

В ответ на некоторые вопросы Гетманцев в комментариях к сообщению отметил, что его интересует только уплата налогов, а то, что такая деятельность нарушает закон не относится к его компетенции. На что получил ответ от одного из пользователей с намеком на биполярный подход к проблеме: "Или трусы наденьте, или крестик снимите".

Некоторые из пользователей даже предположили, что у Гетманцева может быть биполярное расстройство.

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УНН поинтересовался у психиатра Богдана Божука о симптомах, которые могут свидетельствовать о биполярном аффективном расстройстве.

По его словам, это хроническое психическое расстройство, которое характеризуется периодическими полярными изменениями настроения, энергии, уровня активности и способности выполнять повседневные дела. Оно проявляется в виде чередования маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных эпизодов.

"Маниакальные эпизоды характеризуются чрезмерно приподнятым или раздражительным настроением, высокой активностью, быстрым мышлением, импульсивным поведением, снижением потребности во сне, повышенной уверенностью в собственных силах, что может приводить к рискованным решениям (например, необдуманные финансовые траты или опасное поведение). В некоторых случаях мания может сопровождаться психотическими симптомами, такими как галлюцинации или бред", - пояснил психиатр.

Он добавил, что депрессивные эпизоды сопровождаются стойким чувством грусти, подавленности, потери интереса к жизни и деятельности, снижением энергии, чувством вины или никчемности, трудностями с концентрацией внимания, бессонницей или чрезмерной сонливостью, изменениями аппетита и нередко мыслями о самоубийстве.

Врач подчеркнул, что эпизоды приходят один на смену другому. БАР обычно требует длительного лечения, которое включает фармакотерапию и психотерапию.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев предложил разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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