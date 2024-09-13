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Заява Гетманцева про оподаткування OnlyFans розбурхала мережу. До чого тут біполярний розлад?

Заява Гетманцева про оподаткування OnlyFans розбурхала мережу. До чого тут біполярний розлад?

Київ • УНН

 • 228134 перегляди

Голова податкового комітету ВР закликав оподатковувати доходи українців з OnlyFans. Юристи нагадують, що така діяльність - створення еротичного та порнографічного контенту - в Україні заборонена і карається кримінально.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розбурхав мережу своєю нещодавньою заявою про необхідність оподаткування тих, хто працює на сайті OnlyFans, де розміщують еротичний, а іноді й порнографічний контент. Така діяльність законодавчо заборонена в Україні. Тож виникає запитання, чому нардеп з юридичною освітою, у якого була власна адвокатська компанія, пропонує такі речі, пише УНН.

"Новини про податки та "OnlyFans". Податковою одержано інформацію щодо громадян України – творців платного контенту на "OnlyFans". Сфера створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" громадянами України стрімко зростає. Кількість аккаунтів збільшується в середньому втричі щороку. За здійснення зазначеної діяльності користувачі отримують грошові кошти, а деякі з них – суми коштів у значних розмірах", - написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За його словами, одна з користувачок одержала за створення платного контенту на інтернет-платформі "OnlyFans" за декілька років понад 4 млн доларів, інша - понад 3 млн доларів, а ще одна – близько 1,8 млн доларів.

"Нагадаю, що відповідно до положень ПК України платник податку, який отримує іноземні доходи, тобто доходи, отримані з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням. Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку грошей, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок - задекларувати доходи та сплатити податки", - написав Гетманцев.

При цьому він нагадав, що неподання в установлений законом строк податкової декларації є підставою для донарахування податку від суми одержаного доходу за ставкою 18 % та військового збору за ставкою 1,5 %, а також 25 % штрафних санкцій і може призвести до неприємного спілкування з БЕБ.

Партнер юридичної фірми GRACERS Людмила Куса у коментарі УНН нагадала, що діяльність із виготовлення порнографії в Україні заборонена і несе за собою кримінальну відповідальність. За її словами, в нашій державі винесено вже достатньо багато обвинувальних вироків щодо осіб, які викладали у вільному доступі свої фото та відео еротичного та порнографічного характеру. Куса додала, що навіть передача в особистих повідомленнях фотографій, які містять якісь порнографічні або еротичні моменти теж карається на даний час в Україні законом.

"Тому пан Гетьманцев просить платити податки за речі, які караються кримінально. Пояснити природу таких заяв може хіба сам пан Гетьманцев. Думаю, це йому варто задати питання, чому за діяльність, яка в Україні є забороненою і карається законом, варто платити податки", - зазначила юрист.

За її словами, про оподаткування OnlyFans можна буде говорити тільки після того, коли  Верховна Рада ухвалить закон про легалізацію порнографії, яка не містить, до прикладу, насильницького та дитячого контенту.

"Поки такий законопроєкт не прийнятий, то це все ще незаконна діяльність і, відповідно, карані діяння", - підкреслила Куса.

Читачі Telegram-каналу Гетманцева були ошелешені такою ідеєю голови податкового комітету Ради. Вони поцікавились, зокрема, нюансами оформлення податкових накладних тими, хто створює контент OnlyFans.

У відповідь на деякі питання Гетманцев у коментарях до допису зазначив, що його цікавить лише сплата податків, а те, що така діяльність порушує закон не відноситься до його компетенції. На що отримав відповідь від одного із користувачів із натяком на біполярний підхід до проблеми: "Або труси вдягніть, або хрестик зніміть".

Дехто із користувачів навіть припустив, що у Гетманцева може бути біполярний розлад.

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УНН поцікавився у психіатра Богдана Божука про симптоми, які можуть свідчити про біполярний афективний розлад.

За його словами, це хронічний психічний розлад, який характеризується періодичними полярними змінами настрою, енергії, рівня активності та здатності виконувати повсякденні справи. Він проявляється у вигляді чергування маніакальних (або гіпоманіакальних) і депресивних епізодів.

"Маніакальні епізоди характеризуються надмірно піднесеним чи дратівливим настроєм, високою активністю, швидким мисленням, імпульсивною поведінкою, зниженням потреби в сні, підвищеною впевненістю у власних силах, що може призводити до ризикованих рішень (наприклад, необдумані фінансові витрати або небезпечна поведінка). У деяких випадках манія може супроводжуватися психотичними симптомами, такими як галюцинації або марення", – пояснив психіатр.

Він додав, що депресивні епізоди супроводжуються стійким почуттям смутку, пригніченості, втрати інтересу до життя та діяльності, зниженням енергії, почуттям провини чи нікчемності, труднощами з концентрацією уваги, безсонням або надмірною сонливістю, змінами апетиту та нерідко думками про самогубство.

Лікар підкреслив, що епізоди приходять один на зміну іншого. БАР зазвичай потребує тривалого лікування, яке включає фармакотерапію та психотерапію.

Нагадаємо

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев запропонував розігрувати бронь від мобілізації у лотерею.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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