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Завтра в Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морякам

Завтра в Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морякам

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Завтра в Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"25 мая 2019 года в 13.00 по киевскому времени состоится заседание Международного трибунала по морскому праву, во время которого президент Международного трибунала зачитает приказ суда по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - сообщили в МИД.

Отмечается, что во время оглашения решения украинскую делегацию возглавит Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по этому делу.

Как сообщал УНН, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

После выступления на слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила журналистам, что суд с большой вероятностью примет решение в пользу Украины.

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