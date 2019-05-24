Завтра у Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу по морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Завтра у Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“25 травня 2019 року о 13.00 за київським часом відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів”, — повідомили в МЗС.
Зазначається, що під час оголошення рішення українську делегацію очолить Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі.
Як повідомляв УНН, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.
Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.