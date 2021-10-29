Задерживают представление финансовых отчетов: ЦИК объявил предупреждение 13 кандидатам в нардепы

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Сообщается, что предупреждения получили:

кандидаты, зарегистрированные в ОВО № 184

— Лагута Г.В., Лазарева Т.В., Помазан А.С., Пономарев О.Е.;

кандидаты, зарегистрированные в ОВО № 197

— Голубь В.В. (1992 г.р.), Голубь В.В., Звягинцева Т.П., Козачук О.А., Курята П.П., Кухарчук Д.В., Панкевич Б.Р., Пыльник В.В., Подчапка А.А.

Цитата

“Комиссия установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов этих кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов”, — говорится в сообщении.

Напомним