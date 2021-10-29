Затримують подання фінансових звітів: ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у нардепи

Деталі
Повідомляється, що попередження отримали:
кандидати, що зареєстровані в ОВО № 184
— Лагута Г.В., Лазарева Т.В., Помазан А.С., Пономарьов О.Є.;
кандидати, що зареєстровані в ОВО № 197
— Голуб В.В. (1992 р.н.), Голуб В.В., Звягінцева Т.П., Козачук О.О., Кур’ята П.П., Кухарчук Д.В., Панкевич Б.Р., Пильник В.В., Подчапк А.О.
Цитата
“Комісія встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях на 31 жовтня ще у квітні.
Також ЦВК затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи № 184 і № 197).