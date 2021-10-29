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Затримують подання фінансових звітів: ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у нардепи

Київ • УНН

 • 15874 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати України в Херсонській та Черкаській областях (округи №184 і №197) за порушення термінів подання проміжних фінансових звітів під час проведення передвиборчого процесу у проміжних виборах до Верховної Ради, що відбудеться 31 жовтня. Про це повідомили у Центрвиборчкомі, передає УНН.

Затримують подання фінансових звітів: ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у нардепи

Деталі

Повідомляється, що попередження отримали:

кандидати, що зареєстровані в ОВО № 184

— Лагута Г.В., Лазарева Т.В., Помазан А.С., Пономарьов О.Є.;

кандидати, що зареєстровані в ОВО № 197

— Голуб В.В. (1992 р.н.), Голуб В.В., Звягінцева Т.П., Козачук О.О., Кур’ята П.П., Кухарчук Д.В., Панкевич Б.Р., Пильник В.В., Подчапк А.О.

Цитата

“Комісія встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях на 31 жовтня ще у квітні.

Також ЦВК затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи № 184 і № 197).

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