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6 марта, 17:12 • 121768 просмотра

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Осужденных по Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии

Осужденных по Бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" этапировали в российские колонии

Киев  •  УНН

 • 13444 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Трех осужденных в России по первому Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания. Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на Рустема Кямил, информирует УНН.

Абстеитов будет отбывать свой срок в колонии № 1 в селе Кочубеевские Ставропольского края России. Мамутов и Меметов, согласно распределению попали в колонию № 11 города Михайловск, также в Ставропольском крае.

Зеври Абсеитова сразу по прибытию в колонию посадили в штрафной изолятор на неопределенное время. Двое других заключенных сейчас находятся в карантине. Место нахождения еще одного осужденного по этому делу Рустема Абильтарова пока остается неизвестным. В последний раз его видели в СИЗО Пятигорска.

“2 сентября я посетил Зеври Абсеитова, он прибыл в колонию в ночь с 1 на 2 сентября, очень обрадовался, когда меня увидел. Рассказал, что сразу по приезду руководство колонии отправило его в штрафной изолятор, где он может пробыть два, а то и три месяца. Администрация колонии объяснила такое решение тем, что террористическая статья Зеври предусматривает помещение его в ШИЗО. Мы конечно же будем оспаривать это”, — рассказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двух осужденных по Бахчисарайском “делу Хизб ут-Тахрир” этапируют в колонию Ставропольского края — адвокат

На следующий дней 3 сентября Кямил посетил двух других осужденных по этому делу.

“Они (Энвер Мамутов и Ремзи Меметов — ред) прибыли в колонию также в первых числах сентября. Пару недель пробудут на карантине, после чего их распределят по отрядам. Они мне рассказали, что в последний раз видели Рустема Абильтарова (четвертого осужденного — ред) в СИЗО Пятигорска на пересылке. Скорее всего его распределят в Михайловск в колонию № 11. Жалоб у них пока нет. Будем контролировать все у них в порядке. Передают всем большой привет”, — пояснил он.

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Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на “политически мотивированный характер” уголовного дела.

11 июля Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутова назначили наказание в виде 16 лет 9
месяцам заключения, Ремзи Меметова, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову — 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

Украинские Национальные Новости

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