Засуджених по Бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір” етапували в російські колонії

Абстеітов буде відбувати свій термін у колонії № 1 в селі Кочубеївські Ставропольського краю Росії. Мамутов і Меметов, згідно з розподілом, потрапили в колонію № 11 міста Михайловск, також в Ставропольському краї Росії.

Зеврі Абсеітова відразу після прибуття в колонію посадили в штрафний ізолятор на невизначений час. Двоє інших ув’язнених на даний момент знаходяться в карантині. Місце знаходження ще одного засудженого у цій справі Рустема Абільтарова поки залишається невідомим. В останній раз його бачили в СІЗО П’ятигорська.

“2 вересня я відвідав Зеврі Абсеітова, він прибув в колонію в ніч з 1 на 2 вересня, дуже зрадів, коли мене побачив. Розповів, що відразу по приїзду керівництво колонії відправило його в штрафний ізолятор, де він може пробути два, а то і три місяці. Адміністрація колонії пояснила таке рішення тим, що терористична стаття Зеврі передбачає приміщення його в ШІЗО. Ми звичайно ж будемо оскаржувати це ”, - розповів адвокат.

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На наступний днів 3 вересня Кяміл відвідав двох інших засуджених у цій справі.

“Вони (Енвер Мамутов і Ремзі Меметов — ред) прибули в колонію також в перших числах вересня. Пару тижнів пробудуть на карантині, після чого їх розподілять по загонах. Вони мені розповіли, що в останній раз бачили Рустема Абільтарова (четвертого засудженого — ред) в СІЗО П’ятигорська на пересиланні. Швидше за все його розподілять в Михайловск в колонію № 11. Скарг у них поки немає. Будемо контролювати все у них в порядку. Передають всім великий привіт”, — пояснив він.

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Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова — до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на “політично вмотивований характер” кримінальної справи.

11 липня Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутова призначили покарання у вигляді 16 років 9

місяців ув’язнення, Ремзі Меметова, Рустема Альбітарову, Зеврі Абсеітову — 8 років 9 місяців позбавлення кожному.