Во время отражения комбинированного вражеского удара по стране в ночь на 12 июня украинские защитники сработали эффективно. Сбито 5 ракет и более 20 БпЛА. Именно такой результат может быть ежедневным достижением при достаточном количестве инструментов для отражения атак. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский рассказал, что сейчас продолжается ликвидация последствий очередной атаки российских террористов. Оккупанты пытались нанести комбинированный удар по стране. Запускали ракеты и дроны. "Наши защитники неба сработали эффективно. Сбито 5 вражеских ракет и более 20 БпЛА", - указал Президент.

Именно такой результат в защите жизни может быть нашим ежедневным достижением, если будем иметь достаточное количество инструментов для отражения террористических ударов. Спасибо всем нашим партнерам, которые это понимают и работают вместе с нами, чтобы усилить нашу устойчивость в этой ежедневной борьбе за жизнь - заявил Зеленский.

Он поблагодарил воинов мобильных огневых групп, Воздушных сил Украины, всех подразделений ПВО, которые защищают наше небо. "Работаем для того, чтобы дать больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", - добавил Президент.

На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты