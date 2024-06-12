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"Захисники неба спрацювали ефективно" - Зеленський про нічну атаку рф

"Захисники неба спрацювали ефективно" - Зеленський про нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 32555 перегляди

Під час нічної атаки росії 12 червня українські захисники ефективно збили 5 ракет та понад 20 БПЛА.

Під час відбиття комбінованого ворожого удару по країні у ніч на 12 червня українські захисники спрацювали ефективно. Збито 5 ракет і понад 20 БпЛА. Саме такий результат може бути щоденним здобутком при достатній кількості інструментів для відбиття атак.  Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленській розповів, що наразі триває ліквідація наслідків чергової атаки російських терористів. Окупанти намагалися завдати комбінованого удару по країні. Запускали ракети і дрони. "Наші захисники неба спрацювали ефективно. Збито 5 ворожих ракет і понад 20 БпЛА", - вказав Президент.

Саме такий результат у захисті життя може бути нашим щоденним здобутком, якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів. Дякую всім нашим партнерам, які це розуміють і працюють разом з нами, щоб посилити нашу стійкість у цій щоденній боротьбі за життя

- заявив Зеленський.

Він подякував воїнам мобільних вогневих груп, Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які захищають наше небо. "Працюємо для того, щоб дати більше сили й можливостей для вашої роботи, яка рятує та захищає наших людей", - додав Президент.

На Київщині внаслідок ворожої агресії поранено одну особу та пошкоджено промислові та приватні об'єкти12.06.24, 07:37 • 66692 перегляди

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