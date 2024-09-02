Защита национальной безопасности: Финляндия планирует запретить россиянам покупать недвижимость
Киев • УНН
Министр обороны Финляндии представил предложение запретить гражданам РФ покупать недвижимость из соображений нацбезопасности. Законопроект планируют подать в парламент до конца 2024 года.
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен представил предложение, которое запрещает россиянам покупать недвижимость в северной стране.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил в понедельник, что правительство Финляндии предлагает запретить большинству граждан России покупать недвижимость в скандинавской стране в целях защиты национальной безопасности.
Ожидается, что законопроект будет подан в парламент до конца 2024 года.
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