Защита национальной безопасности: Финляндия планирует запретить россиянам покупать недвижимость

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен представил предложение, которое запрещает россиянам покупать недвижимость в северной стране.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил в понедельник, что правительство Финляндии предлагает запретить большинству граждан России покупать недвижимость в скандинавской стране в целях защиты национальной безопасности.

Ожидается, что законопроект будет подан в парламент до конца 2024 года.

Мы должны выявить и нейтрализовать риски, которые могут представлять серьезную угрозу для функционирования общества и безопасности населения во время кризиса - говорится в заявлении Хакканена.

Напомним,

Александр Стубб оценил ситуацию в Украине как критическую, но лучше, чем три месяца назад. Он поддержал условия мира Зеленского и заявил о поддержке Украины «так долго, как это потребуется».