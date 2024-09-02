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Захист національної безпеки: Фінляндія планує заборонити росіянам купувати нерухомість

Захист національної безпеки: Фінляндія планує заборонити росіянам купувати нерухомість

Київ • УНН

 • 15587 перегляди

Міністр оборони Фінляндії представив пропозицію заборонити громадянам РФ купувати нерухомість з міркувань нацбезпеки. Законопроект планують подати до парламенту до кінця 2024 року.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен представив пропозицію, яка забороняє росіянам купувати нерухомість у північній країні.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив у понеділок, що уряд Фінляндії пропонує заборонити більшості громадян росії купувати нерухомість у скандинавській країні з метою захисту національної безпеки.

Очікується, що законопроект буде поданий до парламенту до кінця 2024 року.

Ми повинні виявити і нейтралізувати ризики, які можуть становити серйозну загрозу для функціонування суспільства і безпеки населення під час кризи

- йдеться в заяві Хакканена.

Нагадаємо

Александр Стубб оцінив ситуацію в Україні як критичну, але кращу, ніж три місяці тому. Він підтримав умови миру Зеленського та заявив про підтримку України "так довго, як це буде потрібно".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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