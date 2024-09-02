Захист національної безпеки: Фінляндія планує заборонити росіянам купувати нерухомість
Київ • УНН
Міністр оборони Фінляндії представив пропозицію заборонити громадянам РФ купувати нерухомість з міркувань нацбезпеки. Законопроект планують подати до парламенту до кінця 2024 року.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен представив пропозицію, яка забороняє росіянам купувати нерухомість у північній країні.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив у понеділок, що уряд Фінляндії пропонує заборонити більшості громадян росії купувати нерухомість у скандинавській країні з метою захисту національної безпеки.
Очікується, що законопроект буде поданий до парламенту до кінця 2024 року.
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