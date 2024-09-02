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Президент Фінляндії: ситуація в Україні критична, але краща, ніж раніше

Київ • УНН

 • 42048 перегляди

Александр Стубб оцінив ситуацію в Україні як критичну, але кращу, ніж три місяці тому. Він підтримав умови миру Зеленського та заявив про підтримку України "так довго, як це буде потрібно".

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав ситуацію в Україні критичною. Водночас він наголосив, що вона краще, ніж три місяці тому. Про це повідомляє Yle у неділю, пише УНН.

Деталі

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому", — заявив Стубб.

За його словами, важко передбачити закінчення повномасштабної війни, яка триває вже понад 2,5 роки. Водночас президент Фінляндії позитивно оцінив початок розмов про мир.

Стубб зазначив, що умови для досягнення миру, які висунув Президент України Володимир Зеленський, включають повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності військових злочинців та відбудову країни.

За його словами, Фінляндія визначила свою позицію, що робить роль посередника в переговорах більш складною. Однак він каже, що його країна буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно.

Стубб також вважає, що обмежень у використанні західної зброї для атак по території Росії не повинно бути, якщо Україна діє в межах самооборони та міжнародного права, проте удари мають уникати цивільних об'єктів.

Він додав, що Росія є загрозою номер один для безпеки Фінляндії, однак наразі причин для занепокоєння немає.

Президент Фінляндії підтримав право України на операцію у курській області14.08.24, 13:57 • 39444 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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