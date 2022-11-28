Украина имеет запасы ядерного топлива на два года – президент Энергоатома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине запасов ядерного топлива хватит на два года работы, также запланирован запуск собственного производства. Об этом в эфире телемарафона сообщил президент компании "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН.
Детали
"Сейчас у нас есть запас ядерного топлива на два года. Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже производим головки и хвостовики кассет, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить в Украине, а другую половину будет поставлять Westinghouse", – сказал Котин.
По его словам, с первых дней полномасштабной войны Украина отказалась закупать российское ядерное топливо.
"Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse", – добавил президент Энергоатома.
Справка
Westinghouse – японско-американская электротехническая и ядерноэнергетическая компания. Ее в 1886 году основал изобретатель, промышленник и предприниматель Джордж Вестингауз.
Напомним
Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте.