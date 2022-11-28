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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна має запаси ядерного палива на два роки – президент Енергоатому

Україна має запаси ядерного палива на два роки – президент Енергоатому

Київ • УНН

 • 1026119 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні запасів ядерного палива вистачить на два роки роботи, також заплановано запуск власного виробництва. Про це в ефірі телемарафону повідомив президент компанії "Енергоатом" Петро Котін, інформує УНН.

Деталі

"Зараз ми маємо запас ядерного палива на два роки. Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касет, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо в Україні, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", – сказав Котін.

За його словами, з перших днів повномасштабної війни Україна відмовилася закупати російське ядерне паливо.

"Енергоатом" планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse", – додав президент Енергоатому.

Довідка

Westinghouse – японсько-американська електротехнічна й ядерноенергетична компанія. Її у 1886 році заснував винахідник, промисловець і підприємець Джордж Вестінгауз. 

Нагадаємо

Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні.

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