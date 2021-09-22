Покушение на Шефира: кроме полиции и УГО, на месте работает СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На месте совершения покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира работают сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и Управления государственной охраны. Об этом журналисту УНН сообщили в СБУ.
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"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно", - сообщили в СБУ.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили - 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Открыто уголовное производство.