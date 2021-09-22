Покушение на Шефира: раненый водитель госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира был расстрелян из автоматического оружия. Водитель, который был ранен госпитализирован. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
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“Машина была расстреляна из автоматического оружия насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован. Сам Сергей цел. Его полиция мгновенно пересадила в служебный экипаж и увезла в безопасное место”, — сказал Арахамия.
Так, Арахамия сообщил, что уже пообщался с Шефиром по телефону.
Дополнение
Первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.