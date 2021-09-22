Замах на Шефіра: пораненого водія госпіталізовано

Цитата

“Машина була розстріляна з автоматичної зброї на скільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення вогнепальних та госпіталізований. Сам Сергій цілий. Його поліція миттєво пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце”, — сказав Арахамія.

Так, Арахамія повідомив, що вже поспілкувався з Шефіром по телефону.

Доповнення

Перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.