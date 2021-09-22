Замах на Шефіра: пораненого водія госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра був розстріляний з автоматичної зброї. Водій, який був поранений госпіталізований. Про це журналістам у кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
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“Машина була розстріляна з автоматичної зброї на скільки мені зараз відомо. Водій отримав три поранення вогнепальних та госпіталізований. Сам Сергій цілий. Його поліція миттєво пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце”, — сказав Арахамія.
Так, Арахамія повідомив, що вже поспілкувався з Шефіром по телефону.
Доповнення
Перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.