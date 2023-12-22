Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации
Залужный критикует новый законопроект о мобилизации, подчеркивая проблемы, связанные с регистрацией женщин, ротацией военнослужащих, политикой предоставления отпусков, а также потенциальным увольнением ветеранов-инвалидов.
МАГАТЭ обратилось к КНДР разрешить инспекторам проверить реактор, способного "производить плутоний"
МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси призвало КНДР разрешить инспекции легководного реактора в Йонбене для оценки потенциального производства плутония и соблюдения обязательств перед ООН.
США поставят Тайваню 66 новых истребителей F-16 до конца 2026 года
США планируют модернизировать и поставить 66 новых истребителей F-16 Тайваню до 2026 года, несмотря на опасения относительно задержек из-за расширения военной помощи Украине и Израилю.
В Киеве "шахед" разрушил квартиру ведущего Фактов ICTV Андрея Ковальского
Атака российского беспилотника в Киеве разрушила дом журналиста Андрея Ковальского, в результате чего его квартира была серьезно повреждена, но никто не пострадал.
Более 20 стран присоединились к коалиции для защиты судоходства в Красном море - Пентагон
По данным Пентагона, более 20 стран присоединились к возглавляемой США коалиции для защиты судоходства в Красном море от нападений повстанцев-хуситов.
В США предупреждают о подделках лекарства от диабета Ozempic
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило о поддельных лекарствах от сахарного диабета в цепочке поставок в США, посоветовав проверять конкретные партии и серийные номера.
Франция закрывает свое посольство в Нигере
Франция закрывает свое посольство в Нигере из-за операционных проблем и соображений безопасности после вывода французских войск и высылки французского посла военным режимом Нигера.
МАГАТЭ сообщает об установке новых дизельных котлов на Запорожской АЭС
МАГАТЭ отмечает, что Запорожская АЭС устанавливает четыре новых мобильных дизельных котла для выполнения важных функций ядерной безопасности. Девять котлов сейчас эксплуатируются, а эксперты осуществляют мониторинг безопасности и технического обслуживания, несмотря на постоянные вызовы, связанные с войной.
В Одесской области взрывы, работает ПВО
В Одесской области с активной противовоздушной обороной раздались взрывы, обломки сбитых самолетов "шахед" упали в районах Киева. Сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих регионах Украины.
Появились фото последствий падения обломков БпЛА в Дарницком районе Киева
В результате падения беспилотника в Дарницком районе Киева обломки попали в недостроенный нежилой двухэтажный дом; в соседних домах повреждены окна и фасады. На месте происшествия работают пожарные и следственно-оперативная группа.