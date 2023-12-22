Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала документ, в котором Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный высказал ряд замечаний по законопроекту, который касается мобилизации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что регистрация законопроекта о мобилизации в Украине, рекрутинг и прохождение службы планируется в конце декабря.

Согласно опубликованному документу, замечания Залужного касаются постановки на учет женщин, срока отпусков для военных и увольнения со службы людей, имеющих ІІ группу инвалидности.

Военный учет женщин

Залужный считает, что постановка на воинский учет всех женщин от 17 до 60 лет может иметь негативные последствия. Будет больше нагрузка на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, медицинские учреждения. А в целом принятие этой нормы может привести к массовому выезду женщин из Украины.

По информации Генштаба, на учет нужно будет поставить около 10 млн женщин. Именно по этой причине сейчас предлагают оставить действующую норму законодательства - брать на воинский учет украинок, которые имеют медицинское образование.

Женщин, которые имеют другие специальности, будут ставить на учет только по желанию. К предложенной законопроектом норме предлагают вернуться после отмены военного положения, вводя ее в Украине поэтапно.

Ротация украинских военных

В нынешних условиях невозможно определить сроки ротации военнослужащих, которые три и более месяцев принимают непрерывное участие в боевых действиях, отмечают в Генеральном штабе.

Там обращают внимание, что в Украине сейчас нет достаточного количества обученных людей для проведения ротаций. В Генштабе утверждают, что почти все воинские части находятся в районах выполнения определенных задач.

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По мнению Залужного, в условиях отсутствия гарантированного призыва невозможно унормировать вопрос длительного отпуска военных, участвующих в боевых действиях.

Он предлагает изъять предложение о 90-дневном отпуск для защитников, которые после введения военного положения непрерывно проходили службу в течение двух лет и около года участвовали в боевых действиях.

Согласно законопроекту, предлагают назначать людей с образованием по инженерному направлению на должности, которые связаны с соответствующей специальностью. Однако Залужный считает эту норму нецелесообразной из-за недостатка мобилизационного ресурса.

Увольнение со службы

Еще одно замечание касается вопроса перевода лиц, которые три года служат в ТЦК и СП, на другие должности в воинские части, кроме лиц с инвалидностью, женщин и других групп военных.

Залужный утверждает, что выполнение обязанностей ТЦК требует специфических знаний и опыта, а указанное предложение может привести к разрушению системы воинского учета в Украине.

Он предлагает убрать из законопроекта нормы, которые создадут основания для увольнения с военной службы людей с инвалидностью II группы.

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