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Законопроект о множественном гражданстве: в Всемирном конгрессе украинцев указали на необходимые поправки

Законопроект о множественном гражданстве: в Всемирном конгрессе украинцев указали на необходимые поправки

Киев  •  УНН

 • 11918 просмотра

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Всемирный конгресс украинцев поддержал законопроект о множественном гражданстве, но требует внести важные изменения. Среди ключевых правок - список признанных стран и требования к заявителям по знанию языка и истории.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствовал принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта Украины о множественном гражданстве. Однако в ВКУ сказали, что в документ необходимо внести поправки, в частности, должны быть прописаны требования к гражданству, а также установлен ограниченный список признанных стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление конгресса.

Как указали в ВКУ, этот законопроект является значительным шагом вперед в признании разнообразной и глобальной природы украинской общины, а также интеграции Украины в ЕС.

На протяжении многих лет ВКУ выступал за такое законодательство, понимая его потенциал для повышения глобального присутствия Украины и поддержки прав украинцев, проживающих за рубежом. Этот закон позволит украинцам сохранять свое наследие и идентичность, одновременно внося вклад в страны их проживания и Украину

- говорится в заявлении ВКУ.

Однако во Всемирном конгрессе считают, что текущий проект требует важных изменений, чтобы полностью соответствовать интересам Украины и всех ее граждан. Эти изменения включают:

- Равенство граждан перед законом: Важно предотвратить деление граждан на "классы" и обеспечить равное отношение ко всем гражданам перед законом с одинаковыми правами и обязанностями.

- Список признанных стран: Должен быть установлен ограниченный список признанных стран, исключая те, которые представляют угрозу безопасности Украины, такие как россия, беларусь, Северная Корея, Иран и другие.

- Требования к гражданству: Заявители на украинское гражданство должны заявить о верности украинскому государству, его суверенитету и территориальной целостности. Они должны продемонстрировать знание истории Украины, обязанностей гражданина Украины, Конституции Украины и владение украинским языком.

В ВКУ отметили, что готовы тесно сотрудничать с Верховной Радой Украины для включения этих поправок в окончательный закон. "Эти рекомендации являются критически важными для обеспечения того, чтобы это законодательство соответствовало самым высоким стандартам эффективности, справедливости и безопасности, одновременно способствуя интересам Украины и украинцев во всем мире", - указали в конгрессе.

В ВКУ также назвали преимущества законодательства о множественном гражданстве для Украины:

- Поощрение возвращения: Оно поощряет возвращение украинцев для защиты и восстановления Украины, внося свои навыки, знания и ресурсы в развитие и безопасность страны. Это должно включать полное участие в государственной службе Украины.

- Вовлечение глобальных украинцев в защиту Украины: Позволяя множественное гражданство, Украина укрепит свои связи с глобальным украинским сообществом, способствуя более тесным культурным, экономическим и политическим связям во всем мире. Глобальные украинские общины обеспечат сильную военную, политическую и экономическую поддержку Украины среди народов и правительств стран их проживания.

- Замедление ассимиляции: Позволяя множественное гражданство, закон помогает замедлить ассимиляцию украинцев, проживающих за рубежом, позволяя им сохранять прочную связь со своим наследием и культурой, не заставляя выбирать между гражданством Украины и страны проживания. С 25 миллионами украинцев за пределами Украины сегодня, сохранение их культурной и политической идентичности критически важно для будущего Украины.

Напомним

Накануне парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине.

Зеленский подал еще один законопроект о множественном гражданстве7 авг. 2024, 19:16 • 53764 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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