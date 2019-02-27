Закон о запрете россиянам наблюдать за выборами официально опубликовали

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 28 февраля.

Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине 7 февраля. Президент подписал его 26 февраля.

Законом вносятся изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициировано или внесеногосударством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Напомним, глава ОБСЕ отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине.